Австрийская делегация осмотрела мемориальный комплекс "Тростенец"

29 Июня 2018

В Тростенце погибли и родные супруги экс-президента Австрии Хайнца Фишера. Сегодня представительная австрийская делегация еще до начала официальной части мероприятия осмотрела весь мемориальный комплекс.

Александр ван дер Беллен, президент Австрии: "Очень важно помнить эти жертвы, не забывать имена, не забывать то, как погибли эти люди. Мемориал был построен в очень короткие сроки. Беларусь делает действительно много для того, чтобы открыть миру это место, показать весь ужас той войны".

Церемония открытия второй очереди мемориала продолжается в эти минуты. Все подробности в наших следующих выпусках.

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