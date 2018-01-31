Авиаторы МЧС Беларуси сегодня получили награды от первого вице-премьера Грузии

31 Января 2018 13:02

В августе наш борт Ми-26 оказывал помощь по тушению пожаров в этой стране. Было осуществлено почти полсотни вылетов, сброшены тонны воды. Напомним, по поручению Главы государства белорусские спасатели отправились в Грузию 22 августа. Они работали примерно на четверти охваченной огнем площади.