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Авиаторы МЧС Беларуси сегодня получили награды от первого вице-премьера Грузии
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31 Января 2018 13:02

Авиаторы МЧС Беларуси сегодня получили награды от первого вице-премьера Грузии

В августе наш борт Ми-26 оказывал помощь по тушению пожаров в этой стране. Было осуществлено почти полсотни вылетов, сброшены тонны воды. Напомним, по поручению Главы государства белорусские спасатели отправились в Грузию 22 августа. Они работали примерно на четверти охваченной огнем площади.

  

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