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Авангардная мода глазами детей
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18 Апреля 2018 15:34

Авангардная мода глазами детей

Оригинальную коллекцию для юных модников представили в столице. Модели создавали участники творческой лаборатории "Театр моды", которые вместе с профессиональными дизайнерами в нестандартных материалах воплотили креативные идеи. Коллекция пришлась по вкусу профессиональному жюри. Творческая команда стала победителем фестиваля-конкурса "Скрыжаванні-Мінск".

  

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