Апробация переписи населения - 2019

16 Октября 2017 15:19

Предварительные результаты пробной переписи в Молодечненском районе озвучили сегодня. На 49 вопросов ответили более 4,5 тысячи как городских жителей, так и сельчан.

В основном вопросы были понятны населению. Оправдало себя и использование планшетов. Подробности у Антонины Станкевич.

Начальник отдела переписи населения Антон Мучковский показывает: на экране монитора все зоны города Молодечно и района, где проводили пробную перепись населения. Сейчас специалисты приступают к обработке полученной информации. Сначала все данные загрузят на специальный сервер, после чего информация обработается в автоматическом режиме. Таким образом, на первом этапе полностью исключается человеческий фактор.

Пробная перепись населения длилась две недели. Молодечно и район выбрали неслучайно. Эта местность - своеобразная тренировочная площадка: именно здесь широко представлены все категории населения. Таким образом специалисты могут отработать все нюансы.

Во время пробной переписи белорусам предложили ответить на 49 вопросов, в том числе и о поле, возрасте, источниках заработка. Специалистам не нужны паспорт и даже фамилия - достаточно только имени. Опрос полностью анонимный и нужен только для сухой статистики. Впервые, кстати, перепись населения провели с помощью электронных гаджетов. Это позволило сэкономить время и заполнять переписные листы в три раза быстрее.

Согласно рекомендации ООН, перепись населения в Беларуси проводится раз в 10 лет. Статистические данные, которые получают во время процедуры, позволяют делать определенные прогнозы по социально-экономическому развитию страны.

Всего же в пробной переписи населения приняли участие более 14 тысяч человек, а вот отказались отвечать на вопросы 248. Это меньше 2% опрошенных. Всеобщая перепись пройдет в Беларуси через два года.