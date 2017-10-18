18 Октября 2017 11:30

Главное - восстановить полную картину произошедшего. Андрей Равков прокомментировал гибель рядового Коржича. Министр обороны выразил глубокие соболезнования родственникам. Сейчас возбуждены уголовные дела в отношении семи сержантов и двух офицеров.

Позиция министерства, как было отмечено, неизменна: виновные должны понести наказание. Равков отметил, что армия - это школа для молодых людей. И в воинском коллективе не должно быть халатности и трусости. Командиры и начальники должны отвечать за подчиненных. У командования должна быть налажена взаимосвязь с родственниками.



