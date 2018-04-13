Общество
13 Апреля 2018 15:26
Активисты центрального региона благоустроят территорию около будущего храма Николая Чудотворца
Молодежь помогает воссоздавать святыни Беларуси. Активисты центрального региона благоустроят территорию около будущего храма Николая Чудотворца в Узденском районе. А на берегу Немана появится яблоневая аллея доброты. От настоятеля будущего храма в знак благодарности - мастер-класс по иконописи.
За прошедший год волонтеры Союза молодежи воссоздали в Минской области 85 святынь. В том числе - храм в Любани в честь иконы Казанской Божьей Матери.
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