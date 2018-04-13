Главная>>Общество>>Активисты центрального региона благоустроят территорию около будущего храма Николая Чудотворца
Общество
RSS
Активисты центрального региона благоустроят территорию около будущего храма Николая Чудотворца
Скачать Поделиться

13 Апреля 2018 15:26

Активисты центрального региона благоустроят территорию около будущего храма Николая Чудотворца

Молодежь помогает воссоздавать святыни Беларуси. Активисты центрального региона благоустроят территорию около будущего храма Николая Чудотворца в Узденском районе. А на берегу Немана появится яблоневая аллея доброты. От настоятеля будущего храма в знак благодарности - мастер-класс по иконописи.

За прошедший год волонтеры Союза молодежи воссоздали в Минской области 85 святынь. В том числе - храм в Любани в честь иконы Казанской Божьей Матери.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 14 апреля Прагноз надвор’я на 14 красавiка 13.04.2018 15:40 / Общество Прогноз погоды на 14 апреля
Пра надвор'е Пра надвор'е 12.04.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =