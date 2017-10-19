Активисты "Белой Руси" принимают участие в фестивале в Сочи

18 Октября 2017 21:15

Столица Олимпийских игр - Сочи - в эти дни масштабно проводит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Активно принимают участие в нем и представители общественного объединения "Белая Русь". Событие не просто праздник. Это источник новых идей и проектов, которые поддерживает объединение. Так, почти 7 тысяч молодых белорусов смогли попробовать себя в журналистике, приняв участие в конкурсе "Белой Руси" "Золотое перо". Ученики и студенты благоустраивают скверы и парки, места воинской славы, участвуют в важных общественно-политических событиях страны. Молодежный вектор "Белой Руси" - в репортаже Александры Кавелич.

Молодежная политика, информационная безопасность и продвижение в соцсетях - темы, важные и понятные для каждого в этой аудитории. Школа молодого лидера от "Белой Руси" - это не поучительный монолог, а дискуссия, где есть место разным мнениям неравнодушных людей.

Егор Шапошников, представитель первичной организации РОО "Белая Русь": "Как стать лидером, какое место лидер должен занимать, как он должен общаться со своими подчиненными, как мероприятия проходят? Вот, например, круглый стол. Такой формат будет и в будущем на работе. Они уже будут знакомы с этой атмосферой. Люди знакомятся, люди общаются, что-то новое для себя узнают, потом могут использовать на практике".

Говорить на одном языке легко. "Белая Русь" хоть и не молодежное объединение, но треть участников - это белорусы в возрасте до 31 года. Поэтому всем актуальным и прогрессивным идеям от молодых и креативных - серьезная поддержка.

Пульс молодежной жизни сейчас в Сочи. На 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов Беларусь в том числе представляют и активисты общественного объединения. На выставке - презентация программ и проектов от "Белой Руси".

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации г. Минска РОО "Белая Русь": "Одним из направлений работы является создание аналитического Совета при "Белой Руси", куда входят молодые ученые, аналитики. Аналитическая группа обсуждает актуальные проблемы общественно-политического развития страны".

Пример удачного стартапа - конкурс "Золотое перо" "Белой Руси". За пять лет участие в творческом состязании приняли 7 тысяч молодых журналистов. В этом году дебютировала Мария Федюшкина. Педагог-психолог детского сада помогает детям раскрыть способности, но, оказалось, что и сама в творческом поиске. Ее исследовательское эссе на тему защиты детства оказалось лучшим в номинации.

Эльмира Воропаева, председатель Могилевской городской организации РОО "Белая Русь": "Молодежь у нас хорошая, она должна обязательно проявлять инициативу для того, чтобы в дальнейшем себя проявить как лидеры, как участники нашего общественно-гражданского строительства. Не только в профессиональных делах, общественной жизни, но и творчески".

Большая работа - и тоже отчасти творческая - закончена в Витебске. По инициативе коллектива 18-й школы - а в числе педагогов активисты "Белой Руси" - благоустроен сквер в Первомайском районе города. Красивые клумбы, газоны, архитектурные формы появились благодаря работе большой дружной команды. Участники "Белой Руси", их коллеги, ученики вместе трудились на субботниках. А скамейки, баннеры, велосипедная площадка - от работников предприятий района.

За три года это третий сквер, которого коснулась реконструкция. Символично, новому месту отдыха в Год науки дали название Академический.

Инициатива "Белой Руси" станет украшением еще одного областного центра.

В Коложском парке Гродно активисты высадили сиреневую аллею в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной. Этот проект, который получил название "Сирень Победы - сад мира", поддержали и в России.