79-летний житель Витебска, который заблудился в лесу, найден

4 Августа 2018

Спасатели, волонтеры, милиция и военные нашли 79-летнего жителя Витебска, который заблудился в лесу и пробыл там шесть дней. Пожилой мужчина ушел за грибами, а когда вечером не возвратился домой, дочь позвонила в милицию. Было установлено, что грибник отправился на автобусе в Городокский район. Жители деревни Боровцы сообщили, что видели похожего по описанию грибника, который направлялся в лес.

Облет зоны осуществлялся на вертолете. Также пострадавшего искали с помощью квадрокоптера. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =