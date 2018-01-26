Изменены правила приема в учреждения общего среднего образования

25 Января 2018 21:16

И еще один значимый указ сегодня был подписан Главой государства . Документ предусматривает отмену вступительных экзаменов в пятые классы гимназий.

Так, после окончания 4-го класса ученики смогут продолжить обучение в 5-м классе этой же гимназии. Конкурсный отбор сохранится при приеме в 5-е классы гимназий-колледжей искусств. Кроме того, документом устанавливается, что некоторые предметы в учреждениях общего среднего образования могут изучаться на повышенном уровне. Министерством образования и Министерством культуры в течение двух месяцев будут приняты все правовые акты, которые необходимы для реализации норм указа.