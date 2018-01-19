3-й съезд республиканского объединения "Белая Русь" избрал нового руководителя

19 Января 2018 21:03

Сегодня Национальная библиотека стала площадкой масштабного общественно-политического диалога. 3-й съезд республиканского объединения "Белая Русь" подвел итоги пятилетки, наметил дальнейшие задачи в работе организации, утвердил программу и новую редакцию устава. А еще избрал нового руководителя, что стало знаковым событием форума. Им стал Геннадий Давыдько – председатель Белтелерадиокомпании. За 10 лет с момента появления организация стала одним из самых влиятельных институтов гражданского общества, заработав свой авторитет у народа и словом, и делом. Можно сказать, ни одно общественно значимое мероприятие не обходится без участия активистов "Белой Руси", а их по всей стране, кстати, уже более 170 тысяч. Настоящее ядро здоровых и конструктивных сил нашей страны. Это прозвучало и в приветствии от имени Главы государства. Александр Лукашенко убежден, что и впредь авторитет и роль "Белой Руси" неуклонно будет возрастать. Что ж, ориентиры на ближайшие годы заданы – социально-экономическое, политическое и культурное развитие страны, общественный контроль реформ, международная повестка и народное предпринимательство. О будущем с 3-го съезда "Белой Руси" - Андрей Кривошеев.

Есть такая не партия, но общественная сила. И по влиянию, авторитету, прикладной работе с конкретными людьми она даст фору многим политическим акторам де-юре. "Белая Русь" сегодня подвела итоги работы за пятилетку. Хотя партией пока не стала и интригу сохранила, результаты ее работы более чем внушительные и очевидные. Даже количественно: 178 000 человек и самое масштабное представительство среди законодателей всех уровней - от местного до Совета Республики. В том числе это дает аналитикам право де-факто считать "Белую Русь" ключевой, центристской, народной и эффективной "партией власти" в стране.

Опять же де-факто "Белая Русь" - самая продуктивная фабрика госуправленцев и карьерного роста. Системное участие в выборах и опора на президентский курс и решения всебелорусского вече позволяют доминировать во всех депутатских составах.

Среди сенаторов членов "Белой Руси" под 60 % или 34 парламентария. При этом и глава Совета Республики, и его заместитель - из этой негласной фракции.

Хотя мандат сенатора - не самоцель, признается Марианна Щеткина. Скорее, знак доверия общества и возможность действовать во благо устойчивого социального развития.

Еще масштабнее большинство "Белой Руси" в нижней палате парламента - под 70 %. С союзниками - конституционное большинство. Но опять же не кресло депутата важно, а возможность отстаивать интересы своего округа и общества в целом.

В самой близкой к народу и народным заботам местной власти у объединения каждый четвертый избранник. Но это не предел. На грядущие выборы в местные Советы "Белая Русь" уже выдвинула около 9000 кандидатов.

С учетом их профессиональной и политической подготовки - это серьезная заявка на победу. Тем более что по сути и уставу выдвиженцы - естественные центристы. Самая востребованная сила в стране.

За прошедшие 5 лет "Белая Русь" организовала и провела сотни локальных и республиканских инициатив, став настоящей гражданской платформой и опровергнув слабый тезис оппонентов о недоразвитости гражданского общества в Беларуси.

Самый эффективный - проект общественных приемных. Начинали с 40-ка, сегодня более 160. На первых парах в приемные шли жаловаться на ЖКХ, бюрократию или сложности с трудоустройством. И большинство проблем решалось. Но сегодня все больше посетителей, которые продвигают инициативы снизу, вплоть до поправок в законы. Это главный аргумент взросления гражданского общества.

Кстати и Президент, и Глава президентской Администрации именно этот творческий диалог с народом ставят на первое место.

Отмечая и социальную защиту людей, и подлинный срез проблем, и профессиональный рост тех, кто отработал в приемных. Ведь для будущего управленца или депутата умение разобраться и помочь - главный навык и достоинство.

На протяжении всей своей 10-летней истории "Белая Русь" словом и делом опровергает мифы о себе как о возрастной номенклатурной пристройке к власти.

Цифры красноречивые: самый популярный возраст - от 30 до 50 - расцвет профмастерства и здоровых амбиций. Три четверти - с высшим образованием. При этом с 2014 года идет активное омоложение, каждый третий, вступающий в ряды, моложе 29. И это не номенклатурные карьеристы: занял пост - ушел в "Белую Русь". Наоборот. Пришел в организацию, доказал, что лидер и управленец, набрался опыта - стартуй по карьерной лестнице. И так во всем мире.

Как доказательство - низкий процент госуправленцев. Их всего 4,5%. Львиная доля - из сфер образования, промышленности, медицины, культуры и искусства - та самая творческая, инженерная и научная интеллигенция, на которую сегодня ставит весь мир.

На 3-м съезде не столько подводили итоги, сколько планировали будущую работу. Ключевых инициатив много. Например, гражданская экспертиза законопроектов. Каждый социально значимый должен пройти через фильтр общественных интересов. По факту это уже сработало и с пенсионной реформой, и с реформой ЖКХ - через общественные приемные.

Второе - выход на международный уровень. Уже сегодня партнеры воспринимают "Белую Русь" как союзника по центристской идеологии и практике. Пора закреплять реноме совместными проектами. Еще: патронат над малым и средним бизнесом. У объединения есть все рычаги, чтобы поддерживать и защищать народное предпринимательство.

В поддержку власти и профсоюзам - гражданский контроль цен, зарплат и условий труда. На местах ведь виднее, как исполняется социальный контракт.

Среди идей и такие злободневные, как создание молодежного крыла, подготовка лидеров, поддержка цифровизации страны. IT- Беларусь ведь предполагает и продвинутую в новых технологиях "Белую Русь". Задач много, и непартийный формат пока позволяет решать их эффективнее. Да и общество еще не запросило партию. Отсюда - отложенная интрига партийного строительства. Общее решение - не ко времени.

Зато под финал съезда делегаты одобрили косметические правки в устав и программу - стратегически они верны. И наградили человека, благодаря которому "Белая Русь" стала столь влиятельной общественной и политической силой в стране.

Новым председателем "Белой Руси" сегодня же был избран глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. И по форме, и по сути этим шагом "Белая Русь" открывает новый социально-политический сезон.

Третий съезд завершен. "Белая Русь" продолжает важнейшую миссию по консолидации. Уже не в столь торжественном, а в будничном, рабочем формате, ежедневно доказывая зрелость и действенность гражданского общества в Беларуси.