18 октября в Беларуси стартуют командно-штабные учения по реагированию на радиационные аварии

17 Октября 2017 19:10

Активная фаза пройдет на площадке БелАЭС. Следить за ходом учебных маневров приглашены иностранные наблюдатели.

По данным МЧС Беларуси, в ходе учений будут задействованы 274 человека личного состава и 52 единицы техники. Основная группа представлена спасательным ведомством. По легенде, участникам (а это также военные, представители МВД, Минэнерго и Минздрава) предстоит отработать совместные действия в условиях возможного заражения. По результатам будет скорректирован внешний аварийный план Белорусской атомной электростанции.

Предстоящие занятия сегодня обсудили в Минске во время десятого заседания координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ.

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Совместная работа дает хорошие результаты как в уменьшении людских потерь, так и экономических каждого государства. И я уверен, что в дальнейшем это будет способствовать защите населения на территории наших государств".

Владимир Ващенко подчеркнул: это проверка готовности системы оперативного реагирования. Проводя учения, Беларусь действует в строгом соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии и исходит из безусловной приоритетности вопросов обеспечения безопасности при реализации национальной ядерной энергетической программы.