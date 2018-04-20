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Во всех регионах Беларуси проходит Фест экскурсоводов
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22 Апреля 2018 09:18

Во всех регионах Беларуси проходит Фест экскурсоводов

Посетить бесплатно можно уникальные авторские экскурсии: детские, литературные, велосипедные, анимированные. Гиды и краеведы расскажут не только о величественных замках и монументальных дворцах, но и о небольших домиках и заброшенных усадьбах. Предусмотрены путешествия и для людей с ограниченными возможностями. Впервые в этом году можно поучаствовать в интеллектуальной игре, посвященной теме историко-культурного наследия и туризма. Также сегодня проходят экскурсионные походы по Праге, Варшаве, Львову и другим городам.

 

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