Во всех регионах Беларуси проходит Фест экскурсоводов

22 Апреля 2018 09:18

Посетить бесплатно можно уникальные авторские экскурсии: детские, литературные, велосипедные, анимированные. Гиды и краеведы расскажут не только о величественных замках и монументальных дворцах, но и о небольших домиках и заброшенных усадьбах. Предусмотрены путешествия и для людей с ограниченными возможностями. Впервые в этом году можно поучаствовать в интеллектуальной игре, посвященной теме историко-культурного наследия и туризма. Также сегодня проходят экскурсионные походы по Праге, Варшаве, Львову и другим городам.