Актера театра и кино Виктора Васильева будут чествовать сегодня в стенах Белорусского молодежного театра, которому служит мастер сцены. Поздравить юбиляра с днем рождения соберутся многочисленные коллеги по цеху. Только в кино Виктор Васильев исполнил более сотни роли, на его счету и десятки театральных персонажей. Многие зрители знают его как полковника Дубровского из сериала "Мухтар", знакомы и его работы в лентах "Деточки" и "На безымянной высоте". Обладатель ордена Скорины, Виктор Васильев возглавляет Белорусский союз кинематографистов и воспитывает будущее поколение киношников.