Вернисаж Валерия Шкарубо в Национальном художественном музее

22 Декабря 2017 09:03

Дворец Медичи в Италии, германский Бундесбанк, музей искусств в Пекине. Самые престижные залы мира принимали выставки его работ. А сегодня вернисаж Валерия Шкарубо в Национальном художественном. Персональной выставкой заслуженный деятель искусств Беларуси отмечает свой 60-летний юбилей.

Из тысячи его работ, размещенных по музеям и картинным галереям всего мира, вы не найдете ни одной солнечной! Каждая неповторимая, но каждая в сдержанных красках и определенном миноре. Это осмысленный выбор мастера: свои полотна он посвящает родной белорусской природе, а она натуральная и есть неяркая, полная полутеней.

Рисовать пейзажи он начал пятилетним. На малой родине, в Борисове, Шкарубо с родителями жил на окраине возле соснового бора. Самостоятельно стал гулять в лесу с листом бумаги и карандашом в руках.

Руку ему ставили в борисовском Доме пионеров. Когда был студентом Академии искусств, Шкарубо пробовал себя в абстрактном искусстве, но вернулся к классическому почерку. Уже взрослым художником нашел стиль тонкого штриха.

Дети Валерия Шкарубо пошли по стопам отца: сын - фотохудожник, дочь - живописец. Правда, ее манера совсем не похожа на отцовскую: пейзажи и натюрморты яркие, насыщенные, полны солнца!

Хотя работы Шкарубо и экспонируются и приобретаются по всему миру, большая коллекция хранится в государственных белорусских фондах, а юбилейная персональная выставка пройдет в Национальном художественном музее Беларуси.