Культура
31 Января 2018 17:04
Валерий Тодоровский приехал в Минск
Знаменитый российский режиссер, сценарист и продюсер прибыл в белорусскую столицу, чтобы оценить обновленные павильоны кинофабрики "Беларусьфильм". Здесь до реконструкции он снимал премьеру прошлого года, художественную ленту "Большой" о пути провинциальной девушки на сцену Большого театра России. Вообще Минск уже не единожды становился киноплощадкой для Валерия Тодоровского.
Валерий Тодоровский, режиссер, Россия:
"У меня есть большие планы, и я хотел посмотреть на эту киностудию. То, что я увидел, на меня произвело впечатление. Это современная, очень здорово сделанная студия, с потрясающими павильонами. Вот поэтому я очень доволен, что приехал".
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