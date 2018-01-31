Валерий Тодоровский приехал в Минск

31 Января 2018 17:04

Знаменитый российский режиссер, сценарист и продюсер прибыл в белорусскую столицу, чтобы оценить обновленные павильоны кинофабрики "Беларусьфильм". Здесь до реконструкции он снимал премьеру прошлого года, художественную ленту "Большой" о пути провинциальной девушки на сцену Большого театра России. Вообще Минск уже не единожды становился киноплощадкой для Валерия Тодоровского.

Валерий Тодоровский, режиссер, Россия:

"У меня есть большие планы, и я хотел посмотреть на эту киностудию. То, что я увидел, на меня произвело впечатление. Это современная, очень здорово сделанная студия, с потрясающими павильонами. Вот поэтому я очень доволен, что приехал".