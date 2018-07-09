В Витебске сегодня Зара споет дуэтом с Жераром Депардье

9 Июля 2018

Витебск готов к большому летнему музыкальному празднику. Уже в четверг в городе на Двине откроется 27-й "Славянский базар". Но праздничные мероприятия по традиции начнутся еще до официального старта. В афише их более 120. Сегодня в Летнем амфитеатре - концерт российской певицы Зары. Кстати, она споет дуэтом с Жераром Депардье песню на стихи Владимира Высоцкого. Организаторы обещают много сюрпризов, а самые яркие события фестиваля покажет Белтелерадиокомпания. Зрители увидят дневники из праздничного Витебска, а также репортажи в новостных выпусках и "Панораме".

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