В Витебске сегодня Зара споет дуэтом с Жераром Депардье

Витебск готов к большому летнему музыкальному празднику. Уже в четверг в городе на Двине откроется 27-й "Славянский базар". Но праздничные мероприятия по традиции начнутся еще до официального старта. В афише их более 120. Сегодня в Летнем амфитеатре - концерт российской певицы Зары. Кстати, она споет дуэтом с Жераром Депардье песню на стихи Владимира Высоцкого. Организаторы обещают много сюрпризов, а самые яркие события фестиваля покажет Белтелерадиокомпания. Зрители увидят дневники из праздничного Витебска, а также репортажи в новостных выпусках и "Панораме".