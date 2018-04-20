20 Апреля 2018 21:16

Неожиданно многолюдно в эти минуты в библиотеках. Книгохранилища по всему миру изменили график работы и принимают посетителей после заката.

Это международная акция – "Библионочь". Ее цель - популяризация чтения. В Национальной библиотеке Беларуси сейчас идет масштабная развлекательная программа. Выставки, экскурсии, игры, тренинги, мастер-классы, и даже караоке. Да, сегодня в библиотеках будет громко. Мероприятия охватывают не только читальные залы. В эти минуты на обзорной площадке проходит open-air-концерт.

В столице к Библионочи присоединились 8 учреждений. Вход на все мероприятия свободный.