Культура
20 Апреля 2018 21:16
В столице к Библионочи присоединились 8 учрежденийНеожиданно многолюдно в эти минуты в библиотеках. Книгохранилища по всему миру изменили график работы и принимают посетителей после заката.
Это международная акция – "Библионочь". Ее цель - популяризация чтения. В Национальной библиотеке Беларуси сейчас идет масштабная развлекательная программа. Выставки, экскурсии, игры, тренинги, мастер-классы, и даже караоке. Да, сегодня в библиотеках будет громко. Мероприятия охватывают не только читальные залы. В эти минуты на обзорной площадке проходит open-air-концерт.
В столице к Библионочи присоединились 8 учреждений. Вход на все мероприятия свободный.
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