18 Декабря 2017 19:06

Сегодня в Национальной библиотеке открылась четвертая конференция проекта "Минская инициатива". Форум собрал литераторов, переводчиков, деятелей искусства из России, Украины и Беларуси. Исторически близкие друг другу страны поддерживают культурные связи и первый шаг навстречу сделали именно в Минске: с 2014 года реализовано несколько масштабных проектов, например, художественный "Три Софии". Молодые мастера изобразили Софийские соборы Полоцка, Великого Новгорода и Киева. Кроме того, к четвертой конференции выпущен второй альманах "Терра поэтика" - это короткие прозаические рассказы от молодых авторов. Все произведения опубликованы на языке оригинала.

"Минская инициатива" - это трехдневный форум. Завтра пройдет семинар переводчиков. В БГУ запланирована встреча со студентами, а также с Союзом писателей. В следующем году список тем "Минской инициативы" планируют расширить и пригласить экспертов в области естественных наук.