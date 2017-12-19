Главная>>Культура>>В Национальной библиотеке открылась четвертая конференция проекта "Минская инициатива"
Культура
RSS
В Национальной библиотеке открылась четвертая конференция проекта "Минская инициатива"
Скачать Поделиться

18 Декабря 2017 19:06

В Национальной библиотеке открылась четвертая конференция проекта "Минская инициатива"

Сегодня в Национальной библиотеке открылась четвертая конференция проекта "Минская инициатива". Форум собрал литераторов, переводчиков, деятелей искусства из России, Украины и Беларуси. Исторически близкие друг другу страны поддерживают культурные связи и первый шаг навстречу сделали именно в Минске: с 2014 года реализовано несколько масштабных проектов, например, художественный "Три Софии". Молодые мастера изобразили Софийские соборы Полоцка, Великого Новгорода и Киева. Кроме того, к четвертой конференции выпущен второй альманах "Терра поэтика" - это короткие прозаические рассказы от молодых авторов. Все произведения опубликованы на языке оригинала.

"Минская инициатива" - это трехдневный форум. Завтра пройдет семинар переводчиков. В БГУ запланирована встреча со студентами, а также с Союзом писателей. В следующем году список тем "Минской инициативы" планируют расширить и пригласить экспертов в области естественных наук.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 15.12.2017 18:15 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =