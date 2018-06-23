В эти минуты в Минске стартуют "Джазовые вечера". 6-й международный фестиваль объединит музыкантов из Беларуси, Бразилии, Франции, Кубы, США, России, Израиля, Германии и других стран. На сцене фестиваля у ратуши гостей ждут инструментальные и вокальные джазовые программы. Причем на протяжении трех субботних вечеров совершенно разная тематика. Сегодня - ритмы латиноамериканского джаза.

Несмотря на дождливую погоду, площадь Свободы собрала тысячи поклонников джаза. Концерт продлится до 11 часов вечера. Ожидается джем-баттл на духовых инструментах, а также выступление мировых джазменов.