В Минске стартуют "Джазовые вечера"

23 Июня 2018

В эти минуты в Минске стартуют "Джазовые вечера". 6-й международный фестиваль объединит музыкантов из Беларуси, Бразилии, Франции, Кубы, США, России, Израиля, Германии и других стран. На сцене фестиваля у ратуши гостей ждут инструментальные и вокальные джазовые программы. Причем на протяжении трех субботних вечеров совершенно разная тематика. Сегодня - ритмы латиноамериканского джаза.

Несмотря на дождливую погоду, площадь Свободы собрала тысячи поклонников джаза. Концерт продлится до 11 часов вечера. Ожидается джем-баттл на духовых инструментах, а также выступление мировых джазменов.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =