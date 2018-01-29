Культура
29 Января 2018 21:28
В Лиссабоне состоялась жеребьевка предстоящего музыкального шоу Европы
Беларусь на "Евровидении" выступит в первой части первого полуфинала, который намечен на 8 мая. Вместе с представителем Беларуси будут выступать исполнители из Болгарии, Литвы, Албании, Чехии, Бельгии, Исландии, Азербайджана, Израиля, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Армении, Кипра, Хорватии, Греции и Македонии.
Второй полуфинал состоится 10 мая, борьбу за выход в финал в нем поведут артисты из 18 стран. Его финал намечен на 12 мая. Белорусский представитель на песенном конкурсе будет выбран 16 февраля.
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