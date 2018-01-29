В Лиссабоне состоялась жеребьевка предстоящего музыкального шоу Европы

29 Января 2018 21:28

Беларусь на "Евровидении" выступит в первой части первого полуфинала, который намечен на 8 мая. Вместе с представителем Беларуси будут выступать исполнители из Болгарии, Литвы, Албании, Чехии, Бельгии, Исландии, Азербайджана, Израиля, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Армении, Кипра, Хорватии, Греции и Македонии.

Второй полуфинал состоится 10 мая, борьбу за выход в финал в нем поведут артисты из 18 стран. Его финал намечен на 12 мая. Белорусский представитель на песенном конкурсе будет выбран 16 февраля.