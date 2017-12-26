В какой стране будет похоронен Владимир Шаинский, пока неизвестно

26 Декабря 2017 19:09

На 93-м году ушел из жизни композитор Владимир Шаинский - об этом сообщили его близкие. "Голубой вагон" и "Пусть бегут неуклюже" из мультфильмов о Гене и Чебурашке, "Улыбка" из "Крошки Енота", "Белые кораблики", "Вместе весело шагать", "Антошка" - его музыка звучит более чем в 40-ка картинах. Его песни исполняли Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко. Шаинский был болен раком, перенес несколько операций.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: "Замечательный человек. Конечно, песни его останутся в сердце многих поколений. Песни эти будут петь и дети наших детей, и дети наших внуков, и внуки наших внуков внуков... потому что в них есть то, что необходимо для формирования человека - это доброта, это взаимопонимание, выручка".

О дате прощания и похорон композитора будет сообщено позже. Пока неизвестно, какое решение примут родственники знаменитости - будет ли он похоронен в России либо же в США, где провел последние годы своей жизни.