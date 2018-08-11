В Гродно завершается второй этап ремонтных работ в Коложской церкви

Культовый памятник архитектуры 12-го века получил новую дренажную систему. В срочном порядке для сохранения церкви необходимо было провести работы по отводу воды от фундаментов храма. Также проведено благоустройство территории, частично заменено мощение. Но ставить точку на ремонтной истории древнейшего сакрального сооружения пока рано. Елена Бормотова узнавала, какие еще работы предстоит выполнить в Коложе.

Термомодифицированная сосна белорусского производства придаст новый облик южной стене Коложской церкви. Не одно поколение белорусов воспринимает храм как деревянно-кирпичный. Обрушение произошло 165 лет назад. В частично разрушенном состоянии памятник сакрального зодчества находился до конца 19-го века. Предполагалось, что деревянная стена - временная мера. Однако заменить ее получилось только в прошлом году. На средства, выделенные фондом Президента. И это был первый противоаварийный этап ремонтных работ в Коложе. Новая деревянная стена повторяет контуры каменной, возведенной в 12-м веке.

Второй этап ремонтных работ решил главную проблему памятника архитектуры - отвод воды. От этого зависело сохранение здания. Вода разрушала фундаменты. Сейчас - новая дренажная и ливневая системы. С обеих сторон Коложи под правильными уклонами природный камень, чтобы вода отходила от фундаментов.

Завершающим шагом второго этапа ремонтных работ в Коложе станет освящение культового памятника архитектуры. В ближайшее время начнется монтаж осветительных приборов, и, таким образом, даже ночью Коложу можно будет увидеть почти с любой точки Гродно.

Второй этап - не значит завершающий. Скоро начнут третий. Он включит в себя внутренние работы и замену проводки, поскольку в советское время ее крепили непосредственно на стены 12-го века. Сейчас подходы будут менять. Историческая кладка не будет перекрываться никакими проводами. Планируется заменить и пол в алтаре. И самое главное - заполнить пустошь, которая возникла из-за того, что стена после ремонта уменьшилась на несколько слоев. Сделали новый фрагмент алтаря. Он изготавливался в 90-ых по строгому византийскому канону.

Коложская церковь внесена в предварительный список ЮНЕСКО, а это значит, что ремонтные работы выполняются в очень жестоких рамках. Они аналогичны тем, когда памятник уже находится в Списке всемирного наследия. Всем ремонтным работам предшествовали научные конференции, где ученые и проектировщики сразу нескольких стран искали единый вариант восстановления. В ближайшее время пройдет третий своеобразный международный съезд коложских исследователей, что и станет стартом очередного этапа ремонтных работ в Коложе.