В Гродненской области началась реставрация древней Коложи

В Гродненской области начались масштабные работы по реставрации древней Коложи. Из Президентского фонда по поддержке культуры и искусства выделены средства на восстановление оборонительных сооружений в Гольшанах и Крево. Такой подход позволит не только сохранить историко-культурное наследие региона, но и повысить туристическую привлекательность страны.

Юрий Карнелович продолжит.

Самый сложный этап реставрации гродненской Коложской церкви 12-го века уже позади. На протяжении нескольких месяцев строители восстанавливали южную стену, которая обрушилась в Неман во время паводка в 19-м веке. В то время утраченную часть храма сделали из древесины, но за столетие она пришла в негодность.

Сегодня все элементы полностью восстановлены. Впереди - замена коммуникаций и благоустройство прилегающей территории. Каждый метр поднятой земли изучают археологи. Еще бы - история святыни насчитывает восемь веков.

Уже через несколько недель вокруг Коложской церкви появятся мощеные пешеходные дорожки, а сам храм планируют оснастить подсветкой. Финишем реставрационных работ станет внутренняя отделка. Будут воссозданы все деревянные элементы интерьера.

Продолжаются работы и еще на одном значимом историческом объекте Гродно - Старом замке. Здесь строители приступили к возведению второго этажа въездной башни, предварительно устранив все аварийные участки кирпичной кладки.

Активные реставрационные работы здесь начались еще в конце прошлого года. Объект имеет большую историческую и культурную ценность не только для региона, но и для республики в целом, а потому ошибок быть не должно. Рабочие буквально по кирпичику перебирают сохранившиеся стены. Для восстановления по максимуму используются старинные материалы. Реконструкция будет проходить в несколько этапов, на территории комплекса планируется воссоздать утраченные средневековые здания. А для этого специальными сваями необходимо укрепить саму замковую гору.

В этом году начнутся реставрационные работы еще на двух исторических объектах Гродненской области. Из фонда Президента по поддержке культуры и искусства выделены средства для Гольшанского и Кревского замков. На консервацию и восстановление этих объектов будет потрачено более миллиона рублей, что позволит не только сохранить историко-культурные ценности, но и повысить их туристическую привлекательность.