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В Беларуси сегодня вспоминают Владимира Мулявина
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12 Января 2018 09:08

В Беларуси сегодня вспоминают Владимира Мулявина

В Беларуси сегодня вспоминают человека-легенду. Владимиру Мулявину исполнилось бы 77 лет. Певец и основатель ансамбля "Песняры", он стал первопроходцем в жанре фолк-рока и подарил миру такие хиты как "Лявоніха" и "Касіў Ясь канюшыну". В день рождения знаменитого музыканта в Белгосфилармонии презентуют документальный фильм "Пясняр Сэрцам и думамі" о жизни и творчестве Мулявина. Также по инициативе генерального продюсерского центра главного медиахолдинга страны пройдут съемки концерта "Вянок" в память о Песняре.

Концерт "Вянок", а также документальную ленту Владимира Орлова "Пясняр Сэрцам и думамі" смогут увидеть зрители телеканала "Беларусь 3" 26 января. Именно в этот день 15 лет назад не стало главного Песняра страны Владимира Мулявина.

  

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