У Лидского центра ремесел диплом лауреата специальной премии Президента

13 Января 2018 15:17

Возраст узоров и орнаментов, которые здесь хранятся, - несколько столетий, а уникальное мастерство понеманского ткачества восстановлено с бабушкиными подсказками. Сколько километров ниток нужно, чтобы сделать настоящее понеманское полотенце, узнал Дмитрий Смирнов.

В музей, не отходя от компьютера. В Гродно создана интерактивная карта с сотнями музеев и экспозиций. Кстати, на нее нанесены не только государственные музеи, но и находки и экспонаты, что годами собирались для школьных выставок, а также единые в своем роде музеи гродненских предприятий. Всего - более 700 туристических точек.

Сайт доступен на русском и английском языках, но вскоре разработчики добавят белорусский. Также и саму карту будут все время дополнять новыми объектами и коллекциями. Такие онлайн-пособия будут содействовать и развитию индивидуального туризма.