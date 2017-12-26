26 Декабря 2017 15:22

Старинные колядные обряды на новый лад представили в Белорусском музее народной архитектуры и быта. В формате квеста предложили обряд "Оживи козу" – так ряженые приглашают в дом главного героя праздника, а вместе с ним счастье и благополучие. Традиционное гадание проводили в необычном формате: девушки готовили блины на завалинке и бросали камни в колодец. В этом году ряженые Минской области также воссоздали старобелорусский обряд "Лошадки".

Николай Дашиневич, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

"Это обряд из Давид-Городка, где делали именно такие вот лошадки, переодевались в воинскую форму. А делали так: брали две корзины, спереди и сзади, вместо головы брали валенок. Такие лошадки ходили по домам, пели песни".

Ван Бо и Лю Шилун, студенты БГУ:

"Здесь очень весело, люди улыбаются, нам очень нравится. С Колядами!"

Празднование Коляд в Беларуси продолжится до 16 января. К гуляниям и проведению обрядов присоединятся ярмарки и музеи.