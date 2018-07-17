Два шедевра сакрального искусства пополнили фонды художественного музея Беларуси

Эксклюзив Агентства теленовостей - наша съемочная группа первой демонстрирует вам иконы Святителя Николая начала ХХ века и Покрова Пресвятой Богородицы ХІХ века. Они были приобретены у частных коллекционеров на средства мецената, который пожелал остаться инкогнито. Уникальность икон в том, что они были написаны старообрядческими мастерами на территории бывшего Бобруйского повета. Художники следовали византийским и русским образцам иконописи.

Всего же в фондах Национального художественного музея хранится около 550 икон и алтарных картин. Самая древняя датирована ХV веком. Недавно приобретенные экспонаты выставят в новом комплексе Музейного квартала, строительство которого сейчас активно ведется в столице.