"Славянский базар в Витебске" готовится подвести фестивальную черту

Через полчаса на сцене Летнего амфитеатра начнется торжественный концерт-закрытие международного форума. Этот фестиваль стал одним из самых масштабных: в Витебск приехали представители более чем 40 стран. Город превратился в огромную арт-площадку. Полторы сотни локаций работают в режиме нон-стоп. И непрерывный зрительский поток. Совсем скоро разрешится и главная конкурсная интрига - узнаем имя триумфатора Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018".

Важные подробности расскажет наш корреспондент Нина Можейко. До черты - официального закрытия - осталось совсем немного. Тем не менее она пунктирная. Ведь фестивальные мероприятия продлятся вплоть до среды и завершатся концертом группы "Мумий Тролль". Программа, рассчитанная на 5 дней, пролетела как один. И, конечно, жаль прощаться с фестивалем не только гостям, но и участникам.

Ведь базар - это праздник ежедневный. Такой концентрации иностранцев на квадратный метр в Витебске нет ни в один сезон, и только сейчас, в середине июля, вместе переплетаются людские потоки самых разных национальностей.

Музыка на улицах города звучит до утра. Раздолье для артистов и гостей в историческом центре. Пополнилась и книга рекордов фестиваля. Все три принадлежат участникам форума уличного искусства "На семи ветрах".

Без антракта, но с техническими перерывами работает и Летний амфитеатр. Команда работает 24 на 7, концерты идут и днем, и ночью, а звезды сменяют одна одну.

Программа форума выстроена не линейно. Дирекция подстроилась под зрителя. Больше того, сами артисты подстраиваются под фестивальный график.

По традиции в день закрытия фестиваля мы узнаем имя триумфатора Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. По результатам двух конкурсных дней лидируют Румыния и Казахстан. У вокалистов равное количество баллов - 156. Следующей в списке победителей стала украинка Мила Нитич - у нее 154 балла. А вот белорус пока что делит третью позицию с польской конкурсанткой - у них 151.

Жюри пока хранит молчание и держит интригу до церемонии. Напомним, что по правилам конкурса окончательное слово в вокальном чемпионате Румыния или Казахстан за председателем международной экспертной комиссии Александром Морозовым - он может отдать свой голос в пользу одного из лидеров конкурса. Каким будет его решение, узнаем в прямом эфире на "Беларусь 1" совсем скоро.