Сегодня в Минске рассказали подробности грядущего "Лістапада"

17 Октября 2017 17:07

Так, дебютирует на международном кинофестивале Албания. А нынешний девиз форума - "Истина, любовь и красота". На "Лістападзе” покажут 165 картин. Кстати, киноманы впервые в истории фестиваля смогут купить абонемент на все показы. Церемония открытия "Лістапада" состоится 3 ноября в кинотеатре "Москва".