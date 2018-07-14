Сегодня на "Славянском базаре" День молодежи

Арт-парад, фестиваль "Огонь танца" и праздник здорового образа жизни. Молодым и креативным будут отданы центральные площадки фестиваля. Сегодня же - первый день финала конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск 2018". Напомним, по результатам полуфинального отбора белорусский конкурсант Евгений Курчич вошел в число 15-ти счастливчиков. А накануне ярким завершением Дня Союзного государства Беларуси и России стал концерт в Летнем амфитеатре. Этой ночью Витебск зажигал под шоу "Золотой хит".

Известные хиты и новые композиции исполнили Лариса Долина, Игорь Николаев, Алена Ланская, Петр Елфимов. На сцене играл оркестр "Фонограф-симфо-джаз" под управлением Сергея Жилина.