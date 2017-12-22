22 Декабря 2017 18:15

Накануне католического Рождества выходные обещают быть праздничными и веселыми. Авторские куклы в Центре современных искусств, юбилейная выставка Валерия Шкарубы и "Огонек" в стиле 60-х во дворике Национального исторического. Все подробности знает Лариса Гулякевич. Рубрика "Променад".

Очередной проект Панна Doll'я стартует завтра. Выставка - симбиоз живописи и авторской куклы. Лучшие мастера Беларуси и стран СНГ представят работы с новогодним настроением в разных художественных техниках.

В этом году международная выставка отличается от прошлых. Кроме авторской куклы из Франции, России, Украины, стран Балтии и СНГ, на выставке присутствует живопись питерского художника Петра Фролова. Более 150 работ, сделанных в единственном экземпляре. Плюс персональные проекты наших белорусских художников Анны Селивончик и Василия Пешкуна. Работать она будет в Национальном центре современных искусств на проспекте Независимости с 23 декабря по 27 января.

А Национальный художественный приглашает на юбилейную выставку одного из самых востребованных художников Беларуси Валерия Шкарубы.

Обычный белорусский пейзаж, но со шкарубовским шармом. Его художественный почерк узнаваем и вызывает волны эмоций и ассоциаций. Родом из Борисова, Валерий Федорович всегда стремится нарисовать не тот конкретный пейзаж, который увидел в реальности, а созданный в его воображении. Заслуженный деятель Беларуси Валерий Шкаруба востребован не только на родине, но и за границей. Выставка приурочена к 60-летию белорусского художника, начнет работать завтра и продлится до 21 января.

Заглянуть на "Огонек в стиле 60-х" предлагает дворик Национального исторического музея в субботу. В одежде желательно выдерживать стиль 60-х.

Отключить мобильные телефоны, все современные гаджеты и на пару часов окунуться в атмосферу юмора, кино и дворовых игр 60-х годов советского времени. Для некоторых это годы детства, другие знают о тех временах от мам и бабушек. Дворик Национального исторического музея предлагает путешествие по времени и воссоздать колорит прошедшей эпохи 23 декабря в 20 часов.

Сказочный марафон из лучших спектаклей репертуара государственного театра кукол - с 23 декабря по 7 января. Нескучных выходных.