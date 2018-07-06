Прослушивание претендентов на участие в финале отбора на детское "Евровидение" проходит в студии "600 метров"

6 Июля 2018

Сегодня на Макаенка, 9 очередь из желающих представить нашу страну на детском конкурсе песни "Евровидение". В эти минуты главный медиахолдинг страны проводит прослушивание претендентов на участие в национальном отборе. Для борьбы за место в гала-концерте отдали самую большую телевизионную площадку - студию "600 метров".

Детское Евровидение 2018. Прослушивание

Там работает наша съемочная группа, и мы получаем трансляцию в режиме реального времени.

Жюри оценит композиции вживую. В этом году попробовать свои силы вызвались 62 юных исполнителя. Имена финалистов объявят в вечерних выпусках новостей. 

Детское Евровидение 2018. Прослушивание. Жюри

Итоговое шоу пройдет в формате гала-концерта не позднее 15 сентября. Напомним, детское "Евровидение" в этом году принимает Беларусь. 25 ноября в "Минск-Арене".  

Детское Евровидение 2018. Прослушивание

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#Детское "Евровидение-2018"

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