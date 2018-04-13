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Премьера на сцене Белгосфилармонии к 135-летию Якуба Коласа
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13 Апреля 2018 15:32

Премьера на сцене Белгосфилармонии к 135-летию Якуба Коласа

Премьера на сцене Белгосфилармонии в Минске - театрально-музыкальная постановка к 135-летию Якуба Коласа. Музыка, режиссура, хореография - современного белорусского композитора Ларисы Симакович. В хоровом театре переплетаются драматические монологи, пластика, хореография, масштабные хоровые сцены, экспериментальная музыка и шедевры Баха и других мировых композиторов. В спектакле задействованы артисты Купаловского театра, солистка Театра оперы и балета Диана Трифонова и Государственный камерный хор Беларуси.

Уникальное произведение станет одним из самых значительных событий "Минской весны", которая в этом году проходит на филармонической сцене 34-й раз.  

  

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