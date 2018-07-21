Праздник вишни отметили в Глубоком

Тысячи гостей из разных стран собрал и вишневый фестиваль в городе Глубокое Витебской области. Ягодные мотивы звучали здесь всю неделю. Сегодня - кульминация праздника. Среди самых красочных событий фестиваля - театрализованное шествие, конкурс баянистов и даже свадьба.

На вкусном празднике побывала Марина Романовская.

Вишневый фестиваль в Глубоком собирает гостей в шестой раз. В этом году в ягодном фесте принимают участие представители восьми стран. В праздничном ритме город живет всю неделю. В программе - бизнес-форум, этновечеринки, концерты, спортивные проекты. И, конечно, знакомство с самим райцентром, брендом которого является вишня.

Вишневые деревья в Глубокском районе растут практически в каждом дворе. Анна Буневич рассказывает: этот год особенно урожайный. Молодой хозяйке пришлось даже поэкспериментировать с рецептами. В витаминном меню на зиму - варенье, компоты, джемы и вишневое желе.

Вишневые угощения на любой вкус приготовили для гостей хозяйки из всего Глубокского района. На подворьях - всевозможная выпечка, где вишня - обязательный ингредиент. Красочным событием фестиваля стало театрализованное шествие. По центральной улице города прошагали сотни участников вишневого праздника.

Ягодным чаем с вареньем угощает гостей вишневая королева. В этом год у нее появилась своя резиденция. Дом, который по форме напоминает цветок вишни, возвели на живописном берегу озера. Пять комнат символизируют лепестки. Во время фестиваля здесь заложили вишневый сад. Рядом установлен бюст известного селекционера Болеслава Лопыря.

Украшают территорию резиденции два огромных дерева. В центре кованых вишен - гербы городов-побратимов Глубокого и флаги стран - участниц вишневого фестиваля. В числе постоянных гостей и делегация из Уварово. В российском городе также проводят свой вишневый фестиваль.

Вишневые мотивы разливаются по всему райцентру. Конкурс баянистов объединил десяток музыкантов. Главный приз - баян вишневого цвета. Аплодисменты звучат и в честь новой семьи. Свидетелями торжественной регистрации брака стали гости международного фестиваля.

Состоялась в Глубоком и научно-практическая конференция по садоводству, во время которой специалисты поделились результатами своих исследований. В эти минуты проходит торжественная церемония закрытия ягодного феста. Красивым завершением праздника станет фейерверк. Небо разукрасят залпы вишневого цвета.