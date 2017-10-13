Познавательное ток-шоу прошло в Художественном музее Беларуси

11 Октября 2017 15:32

Как музейные залы превращают в интерактивные площадки и каким будет будущий музейный квартал? Активисты столичных школ и колледжей на определенное время стали участниками познавательного ток-шоу. Оно прошло в Художественном музее Беларуси. Гости ознакомились с работой самой большой галереи страны и задали свои вопросы работникам музея.

Такие ток-шоу проводят несколько раз в год. Столичные школьники встречаются со знаменитыми спортсменами и искусствоведами.