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Познавательное ток-шоу прошло в Художественном музее Беларуси
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11 Октября 2017 15:32

Познавательное ток-шоу прошло в Художественном музее Беларуси

Как музейные залы превращают в интерактивные площадки и каким будет будущий музейный квартал? Активисты столичных школ и колледжей на определенное время стали участниками познавательного ток-шоу. Оно прошло в Художественном музее Беларуси. Гости ознакомились с работой самой большой галереи страны и задали свои вопросы работникам музея.

Такие ток-шоу проводят несколько раз в год. Столичные школьники встречаются со знаменитыми спортсменами и искусствоведами.

  

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