Ольга Лаппо, одна из выдающихся танцовщиц современности, отметила юбилей

24 Апреля 2018 07:13

В белорусской хореографической гимназии-колледже чествовали педагога, который три десятка лет воспитывает одаренную молодежь и дарит Большому театру профессионально подготовленные кадры. Одна из выдающихся танцовщиц современности - Ольга Лаппо - отметила юбилей. Более 20-ти лет балерина минской и московской балетных школ выступала на белорусской театральной сцене. В большинстве постановок партнером по сцене для Ольги Лаппо был ее супруг, легенда классического танца, народный артист Беларуси Виктор Саркисьян.

Виктор Саркисьян, народный артист Беларуси: "Педагог она очень чуткий и внимательный. Она все воспринимает через свое сердце, иногда приходит измочаленная после работы и переживает за девочек. Она отдает всю душу, и я честно говорю - я сам педагог, но в такой степени, в какой она входит в материал, нужно просто учиться".

Ольга Лаппо, преподаватель Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа: "Принцип - научить их любить профессию, верить, что у них все получится. Разные бывают физические данные у детей. Надо давать им возможности раскрывать свой потенциал. И любовь к профессии, сохранность эстетики, культуры, красоты".

Ольга Лаппо также воспитывает студенческую молодежь, является доцентом кафедры Академии музыки. Ученики разных поколений также поздравили юбиляра большим концертом.