Ностальгическую постановку минской публике представил Дмитрий Астрахан

10 Апреля 2018 21:34

К премьере готовы. Ностальгическую постановку минской публике представил российский режиссер Дмитрий Астрахан. В новом спектакле задействована практически вся труппа Национального академического драматического театра имени Максима Горького. Сюжет, знакомый зрителям по кинематографической работе режиссера, одноименному фильму "Четвертая планета". Одной из первых спектакль с романтически-фантастическим сюжетом увидела Нина Можейко.

Командир космического судна - Сергей Беляев примеряет персональный скафандр. Пожалуй, эта внепланетная амуниция мягкая. То есть, сделана из мягких тканей. Чтобы облегчить актерскую ношу. Настоящий же экземпляр весит с десяток, а то и несколько десятков килограммов. Значок СССР, а это значит, мы вернулись в прошлое.

Ничего вычурного. У артистов простые прически и костюмы. Незамысловатые фактуры. А в приоритете - косички. Зализанные полубоксы или наоборот объемные. Все до мельчайших деталей соответствует эпохе.

Маша+Петя=любовь. Характерная надпись для любого советского дворика. Необязательно московского. Но такой фонтан, пожалуй, роскошь для тех времен. Цементный каркас подогнали под театральные стандарты и заменили на фанерный.

Бутафорский, пошивочный, столярный цеха. Десятки специалистов работали несколько месяцев, чтобы вдохнуть в этот московский двор жизнь. Над сценографией трудилась студентка Академии искусств Александра Карнажицкая. Все проходило бутафорскую обработку - требования театральной сцены. Поэтому предметов старины зритель здесь не обнаружит. Разве что кроме металлического ящика под бутылки с молоком.

У света в театре - отдельный художник. До начала генеральной сдачи спектакля технические службы проверяют все нюансы. Измеряют дальность софитов и исправность прожекторов.

Генсдача на час раньше завтрашней премьеры - в 18 часов. Вместо привычных для театралов 19-ти. Вдоль рядов на глазах у публики ходит режиссер. Волнуется. Хоть и пытается скрыть.

Музыка кино из 90-х, советские лозунги на кумачовом красном и такие до боли знакомые персонажи. Управдом, молочница, местный ветеран и первая любовь. Галерея образов вне времени. И не нуждающаяся в конферансе. Уже завтра космический десант Астрахана высадится на Марс в премьерном спектакле.