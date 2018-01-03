3 Января 2018 19:08
Не стало народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой
Сегодня не стало народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой. Более 30 лет дирижер возглавляла Государственную академическую хоровую капеллу имени Ширмы.
Благодаря ее стараниям, коллектив добился мирового признания и стал национальным достоянием. Саму же Ефимову называли "гением хоровой музыки". Людмила Борисовна родилась в украинском городе Горловка, юность провела в Санкт-Петербурге, а ее профессиональное становление прошло в белорусской столице. Именно национальной музыкальной аутентике Ефимова уделяла особое внимание. Педагог с 20-летним стажем создала концертный хор в Минском музыкальном училище имени Глинки. В прошлом году народная артистка отметила 80-летний юбилей. До ноября она не покидала дирижерский пульт.
Прощание с Людмилой Ефимовой пройдет 5 января в Белгосфилармонии с 11 до 13 часов. Похоронят народную артистку Беларуси на Восточном кладбище.