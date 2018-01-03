3 Января 2018 19:08

Сегодня не стало народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой. Более 30 лет дирижер возглавляла Государственную академическую хоровую капеллу имени Ширмы.

Благодаря ее стараниям, коллектив добился мирового признания и стал национальным достоянием. Саму же Ефимову называли "гением хоровой музыки". Людмила Борисовна родилась в украинском городе Горловка, юность провела в Санкт-Петербурге, а ее профессиональное становление прошло в белорусской столице. Именно национальной музыкальной аутентике Ефимова уделяла особое внимание. Педагог с 20-летним стажем создала концертный хор в Минском музыкальном училище имени Глинки. В прошлом году народная артистка отметила 80-летний юбилей. До ноября она не покидала дирижерский пульт.

Прощание с Людмилой Ефимовой пройдет 5 января в Белгосфилармонии с 11 до 13 часов. Похоронят народную артистку Беларуси на Восточном кладбище.