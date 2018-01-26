Культура
29 Января 2018 08:05
На свой 60-летний юбилей Григорий Ситница пригласил на литературно-музыкальный вечер
На свой 60-летний юбилей Григорий Ситница пригласил на литературно-музыкальный вечер в Белгосфилармонию.
Коллегам и зрителям привычнее узнавать его по живописи. Но к 60-летнему юбилею Григорий Ситница пригласил на литературно-музыкальный вечер в Белгосфилармонию. Программа под названием "Концерт для скрипки и метели" стала поэтическим откровением художника. К тому же автор - лауреат литературной премии "Золотой апостроф".
Проект "Концерт для скрипки и метели" Григорий Ситница представит в нескольких городах нашей страны, а в сентябре художник-поэт пригласит зрителей в Национальный художественный музей на персональную юбилейную выставку.
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