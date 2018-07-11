На "Славянском базаре в Витебске" выступил Николай Басков

Еще одно яркое событие "Славянского базара" на сцене Летнего амфитеатра в Витебске. За полночь завершилось шоу народного артиста России Николая Баскова. Который привез в фестивальную столицу программу "Игра" со множеством декораций и спецэффектов. Витебская сцена ему хорошо знакома. Впервые на "Славянском базаре" певец выступил 19 лет назад. Сегодня в числе шести тысяч зрителей были и родители исполнителя.

Сегодня на "Славянском базаре в Витебск" - второй день детского музыкального конкурса. Белорус Артем Скороль споет под 13-м номером. На театральных подмостках в спектакле "Оркестр мечты. Медь" встречают Олега Меньшикова. А в Летнем амфитеатре запланированы две шоу-программы: концерт "Хора Турецкого" начнется в 6 вечера, в 10 - сольник Ирины Аллегровой.