8 Апреля 2018 15:10

Украина, Польша, Россия, Армения, Казахстан, Беларусь, США - более 600 вопросов от интернет-пользователей со всего мира. Сегодня на сайте Белтелерадиокомпании прошла онлайн-конференция с представителем Беларуси на "Евровидение-2018". Слова поддержки и пожелания удачи, вопросы о личном и профессиональном, и, конечно, о номере, с которым исполнитель выступит в полуфинале конкурса в Лиссабоне.

ALEKSEEV, представитель Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2018": "8 мая, 8 номер выступления, песня "Навсегда" - это бесконечность, знак бесконечности тоже похож на число 8, поэтому я верю, что все будет так, как я хочу, так, как я себе загадал. И я чувствую поддержку, она дает мне энергию, дает мне силы. Конечно, все благодаря вам, только ради вас все мое творчество и вся моя жизнь. Огромное спасибо, что вы занимаете такое огромное место в моей судьбе. До встречи".

На сегодня у артиста запланировано еще несколько интервью, одно из них смотрите в "Главном эфире".