28 Января 2018 12:05

С его именем связана целая эпоха в белорусском кино. Знаменитому режиссеру Михаилу Пташуку сегодня исполнилось бы 75. Народный артист БССР ушел на пике творческой карьеры. Его последняя работа - фильм "В июне 41-го" - был снят по заказу Голливуда. О режиссере-легенде - Наталья Бордиловская.

История еврейки Розы, которая из американской эмиграции возвращается в Беларусь (на родину предков), чтобы собрать музыкальный фольклор. Приезжает буквально за день до начала войны и своими глазами видит все ужасы фашистского наступления. Девушку спасает советский лейтенант Иван. У них любовь, но он гибнет, а ей удается спастись и возвратиться в США.

Тема последней ленты Пташука для него классическая. Режиссер - ребенок войны, и лично близкую трагическую тему он пронес сквозь все свое творчество. "Возьму твою боль" - картина про его родителей. "Знак беды" - снимал на малой родине, в деревне Федюки на Брестчине. Земляки Пташука даже создали музей этой ленты. "Время выбрало нас" и апогей военной режиссуры Пташука - экранизация романа Владимира Богомолова "Время истины".

"В августе 44-го" - лента, которая принесла Пташуку мировую славу. Белорусского мастера заметили на международном киноолимпе - в Голливуде. Американский режиссер Роджер Корман сравнивал коллегу-белоруса со Стивеном Спилбергом и планировал сделать с ним перспективный оскароносный фильм. Но планы не успели осуществиться. Пташук погиб в автокатастрофе по дороге на кинофестиваль "Ника", где та же его работа "В августе 44-го" была отмечена в нескольких основных номинациях.

Звездный исполнительский состав, что снимался в "Августе 44-го", перешел в "Июнь 41-го". Последний фильм Пташука стал и для него, и для Белорусской гильдии киноактеров первым опытом продюсерского кино и сотрудничества с Голливудом.

Преимуществом для мастера было то, что он ставил на своей земле, но остальные позиции определяли американцы. Они выбирали локации. Сокращали сроки съемок. Контролировали игру актеров, которым буквально за несколько месяцев надо было овладеть голливудскими технологиями!

Американская сторона осталась довольна сотрудничеством с белорусами. Сам же Пташук, который успел увидеть смонтированный фильм, не оценил его как серьезный, высокохудожественный проект. Мастер был вынужден отказаться от привычных ему широких мазков, от своего стиля. Голливуд даже его авторское название ленты "Песня Розы" - от имени главной героини - сменил на более коммерческое. "В июне 41-го" должно было стать заокеанским прологом "В августе 44-го".