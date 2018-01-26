Легенда о Витовте покорила литовского зрителя

29 Января 2018 07:07

Большой театр Беларуси накануне представил в Вильнюсе национальный балет, основанный на общих исторических событиях двух стран - эпохи Великого Княжества Литовского. Хореографическая поэма "Витовт" собрала более полутора тысяч зрителей на самой масштабной площадке Литвы "Сименс-Арене". Премьера спектакля состоялась в 2013-м, а спустя два года, за постановку коллектив Театра оперы и балета удостоили высокой награды - премии Беларуси "За духовное возрождение". В Вильнюс команда привезла тонны художественного оформления, только центральный объект декораций - голова зубра - весит более двух центнеров.

Балетную труппу Большого театра Беларуси приняли бурными овациями. После спектакля артистов долго не отпускали. Следующий гастрольный тур труппы запланирован с 6-го февраля. В Мексике наш театр даст несколько десятков вечеров "Лебединого озера".