40 секунд на презентацию в эфирном режиме высокой четкости. Команда Белтелерадиокомпании приступила к съемкам видеовизиток финалистов национального отбора на детское "Евровидение-2018". Впереди у творческой группы 5 съемочных дней. В разных локациях. Сегодня стартовали с городских. Съемки развернулись в центре города на улицах Зыбицкой и Октябрьской. Ролики станут своеобразным видеоконферансом к каждому из 10 финалистов. Национальный отбор в прямом эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут 31 августа.

Как прошел первый съемочный день - закадровые подробности у Нины Можейко. Ритмичные аккорды под красную укулеле, хоть и график у съемочной группы совсем не гавайский. Размеренной работа выглядит только со стороны. Ради 40 секунд в эфире главной кнопки страны только на одну финалистку уйдет несколько часов вдумчивых съемок. Несколько локаций - и 5 новых образов. Недалеко от площадки на улице Зыбицкой - гримерка на колесах. Здесь есть все необходимое для артистки.

Алые кончики в тон напору. Маша Жилина, как птица феникс, уже в третий раз штурмует национальный отбор. Ради трех минут на сцене приходится идти на компромиссы с этикетом. Накануне съемок девочка впервые в жизни училась надувать пузыри.



Спустя 10 минут команда "снято". Новый сочный кадр для визитки и навык для артистки. Пузыри из жевательной резинки сменили мыльные. Задача оператора - максимально "разукрасить" картинку. Для этого используют даже специальный градиентный фильтр.

Все оборудование максимально облегченное. К камере - комплект стабилизаторов. Это поможет избежать лишнего движения в кадре. Снимают в режиме "слоу моушн" - 120 кадров в секунду. Благодаря этому каждый эпизод будет словно "дышать".

У каждой визитки своя оригинальная история. Сюжет режиссер разработала накануне съемок, опираясь на образ финалистов. И все же общий элемент есть. Конфетти.



Специально для этого эффекта запаслись азотом. Он помогает достичь нужной картинки - сделать ее ярче, а конфетти распределяются по всему экрану. А еще это отсылка к слогану детского "Евровидения" этого года - "Зажигай!".

Впереди у команды еще 4 съемочных дня. И несколько дней на монтаж. 40-секундные этюды о каждом из финалистов можно будет увидеть накануне отбора в эфире программы "Добрай раніцы, Беларусь!".