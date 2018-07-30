Каменные кресты XIII века найдены на территории одной из самых древних христианских обителей. Схожи ли они со знаменитыми Туровскими крестами и как находка может отразиться на трудах историков? Подробнее - Елена Бормотова.

Символ христианства на месте бывшего языческого капища. Каменные кресты устанавливали как знак того, что населенный пункт принял крещение. Это XIII век. То время, когда в Лавришеве была основана одна из первых православных обителей.

Тельман Маслюков, сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси: "Мы весной нашли здесь первый крест. Он слегка приподнимался над землей. А уже летом, когда начали расчистку первого, заметили, что здесь есть макушка камня, и думали сначала, что камень, решили расчистить, оказалось, что это тоже крест".

Они росли из-под земли. Как знаменитые туровские. Единственное, что их отличает, - материал. Найденные в Гнесичах - это кварцитовый песчаник и песчано-гравийно-галечный конгломерат. Состав выяснили геологи Академии наук Беларуси.

Игумен Евсевий, наместник Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря: "Это еще один камень, который связывает нас с историей древней обители. Это говорит о том, что все-таки это было место историческим, значимым и, раскрывая эту историю, мы приближаемся к той подлинной истории, которая была в прошлом и связывала нас с христианством".

Кресты нашли во время историко-поисковых работ на месте древнего кладбища. Более детально их будут исследовать в следующем сезоне, ведь, согласно монастырским инвентарям, здесь существовала еще и часовня. Фундаменты похожей культовой постройки были найдены и в нескольких километрах - на старом монастырском кладбище в Лавришеве. Одна из версий историков - это скит православного монастыря.

Тельман Маслюков, сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси: "Князь Войшелк жил отдельно от основной части монастыря. Отдельно - то есть в скиту. И в скиту, как правило, храмы были небольшие. Возможно, это был храм скита. Храм Войшелка? Возможно".

Исследования будут продолжаться. В августе планируются предварительные, а в следующем году проведут полноценные археологические раскопки.

Сейчас кресты выставлены на территории монастыря. К ним может прикоснуться любой паломник. Каменные знаки христианства будут исследовать и ученые, чтобы точно определить датировку. Но находка больше не покинет территорию духовного места.