Каменные кресты XIII века найдены на территории одной из самых древних христианских обителей

30 Июля 2018

Каменные кресты XIII века найдены на территории одной из самых древних христианских обителей. Схожи ли они со знаменитыми Туровскими крестами и как находка может отразиться на трудах историков? Подробнее - Елена Бормотова.

Символ христианства на месте бывшего языческого капища. Каменные кресты устанавливали как знак того, что населенный пункт принял крещение. Это XIII век. То время, когда в Лавришеве была основана одна из первых православных обителей.

Тельман Маслюков, сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси: "Мы весной нашли здесь первый крест. Он слегка приподнимался над землей. А уже летом, когда начали расчистку первого, заметили, что здесь есть макушка камня, и думали сначала, что камень, решили расчистить, оказалось, что это тоже крест".

Они росли из-под земли. Как знаменитые туровские. Единственное, что их отличает, - материал. Найденные в Гнесичах - это кварцитовый песчаник и песчано-гравийно-галечный конгломерат. Состав выяснили геологи Академии наук Беларуси.

Игумен Евсевий, наместник Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря: "Это еще один камень, который связывает нас с историей древней обители. Это говорит о том, что все-таки это было место историческим, значимым и, раскрывая эту историю, мы приближаемся к той подлинной истории, которая была в прошлом и связывала нас с христианством".

Кресты нашли во время историко-поисковых работ на месте древнего кладбища. Более детально их будут исследовать в следующем сезоне, ведь, согласно монастырским инвентарям, здесь существовала еще и часовня. Фундаменты похожей культовой постройки были найдены и в нескольких километрах - на старом монастырском кладбище в Лавришеве. Одна из версий историков - это скит православного монастыря.

Тельман Маслюков, сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси: "Князь Войшелк жил отдельно от основной части монастыря. Отдельно - то есть в скиту. И в скиту, как правило, храмы были небольшие. Возможно, это был храм скита. Храм Войшелка? Возможно".

Исследования будут продолжаться. В августе планируются предварительные, а в следующем году проведут полноценные археологические раскопки.

Сейчас кресты выставлены на территории монастыря. К ним может прикоснуться любой паломник. Каменные знаки христианства будут исследовать и ученые, чтобы точно определить датировку. Но находка больше не покинет территорию духовного места. 

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