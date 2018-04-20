Из хора мальчиков - в полноценное хоровое отделение. Юбилей отмечают профессионалы музыкального дела

22 Апреля 2018 15:08

50 лет исполняется хоровому отделению республиканской гимназии-колледжа при Академии музыки! В 1968 году заслуженный артист России Игорь Журавленко организовал хор мальчиков, а на его основе сложилось и само отделение. Главной задачей стала подготовка квалифицированных хормейстеров и артистов хора. Выпускники работают ведущими мастерами в лучших коллективах мира. А сегодня в Минске на площадке "Верхний город" состоится концерт-встреча выпускников хорового отделения. Дирижировать будут руководители капеллы разных лет.

Семен Климанов, директор Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ:

"Уникальное подразделение, потому что у нас хоровому ремеслу обучаются только мальчики. Хор мальчиков фактически в 1968 году был организован первым в РБ, вот этот самый хор мальчиков нашей школы. Вот буквально летом прошлого года хор побывал с визитом в Китае".

Именно хор мальчиков и юношей республиканской гимназии-колледжа принимал участие в спецпроекте Агентства теленовостей "Они пели за Родину". Звучали самые популярные песни военных лет.