16 Января 2018 15:05
Итоги жеребьевки финалистов национального отбора на "Евровидение"
Сегодня финалисты национального отбора на "Евровидение" определились, в каком порядке выходить на сцену.
В Белтелерадиокомпании состоялась жеребьевка. Ее результаты:
1. Adagio
2. Alekseev
3. Shuma
4. Софья Лапина
5. Napoli
6. Анастасия Малашкевич
7. Гюнешь
8. "Радиоволна"
9. Alen Hit
10. Lexy Weaver
11. Кирилл Гуд.
Итоговый гала-концерт откроет Adagio, а завершит Кирилл Гуд. Всего же в финале поборются 11 претендентов - как сольные исполнители, так и коллективы. Победителя определят по итогам голосования зрителей и жюри. Финал национального отбора запланирован на 16 февраля. В прямом эфире его покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Напомним, победитель представит нашу страну на "Евровидении", которое в мае принимает Лиссабон.
Сегодня артисты познакомились с командой, которая займется трансляцией национального отбора. Также артистам предстоит принять участие в съемках визиток. Их запись начнется с 29 января.