Итоги жеребьевки финалистов национального отбора на "Евровидение"

16 Января 2018 15:05

Сегодня финалисты национального отбора на "Евровидение" определились, в каком порядке выходить на сцену.

В Белтелерадиокомпании состоялась жеребьевка. Ее результаты:

1. Adagio

2. Alekseev

3. Shuma

4. Софья Лапина

5. Napoli

6. Анастасия Малашкевич

7. Гюнешь

8. "Радиоволна"

9. Alen Hit

10. Lexy Weaver

11. Кирилл Гуд.

Итоговый гала-концерт откроет Adagio, а завершит Кирилл Гуд. Всего же в финале поборются 11 претендентов - как сольные исполнители, так и коллективы. Победителя определят по итогам голосования зрителей и жюри. Финал национального отбора запланирован на 16 февраля. В прямом эфире его покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Напомним, победитель представит нашу страну на "Евровидении", которое в мае принимает Лиссабон.

Сегодня артисты познакомились с командой, которая займется трансляцией национального отбора. Также артистам предстоит принять участие в съемках визиток. Их запись начнется с 29 января.