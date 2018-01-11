Евровидение 2018. Прослушивание участников национального отбора завершилось

11 Января 2018 15:50

Первый этап национального отбора - прослушивание - проходил в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. Официальный сайт медиахолдинга www.tvr.by вел онлайн-трансляцию.

Прослушивание проходило в режиме живого звука в сопровождении музыки и (или) фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций. Имена финалистов (не более пятнадцати в соответствии с положением) назовут в выпуске новостей в 19:00 на "Беларусь 1".