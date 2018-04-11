11 Апреля 2018 15:31

Впервые в Беларуси джазовые мелодии дополняют не певцы, а танцоры. Экспериментальный проект в Минске представляют профессиональные музыканты и артисты балета. Художественную импровизацию создали танцевальный коллектив под руководством грузинского хореографа Гиви Кбилашвили и команды белорусского джазмена Андрея Славинского. Как итог - интересное сочетание разных видов искусства, импровизированное действие, которое рождается на глазах зрителей. Проект "Джаз на языке танца" раскрывает новые имена. Оценить их таланты в Минске можно завтра, 12 апреля.