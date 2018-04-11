Культура
11 Апреля 2018 15:31
Джаз на языке танца
Впервые в Беларуси джазовые мелодии дополняют не певцы, а танцоры. Экспериментальный проект в Минске представляют профессиональные музыканты и артисты балета. Художественную импровизацию создали танцевальный коллектив под руководством грузинского хореографа Гиви Кбилашвили и команды белорусского джазмена Андрея Славинского. Как итог - интересное сочетание разных видов искусства, импровизированное действие, которое рождается на глазах зрителей. Проект "Джаз на языке танца" раскрывает новые имена. Оценить их таланты в Минске можно завтра, 12 апреля.
Другие новости
11.04.2018 09:06 / Культура Владимир Цеслер представил персональную выставку в минской "Галерее ДК"
11.04.2018 07:15 / Культура Третий этап продажи билетов на ХХVII "Славянский базар в Витебске" стартует сегодня
10.04.2018 21:34 / Культура Ностальгическую постановку минской публике представил Дмитрий Астрахан
10.04.2018 15:32 / Культура Минск в 10 раз примет международный фестиваль кукол
09.04.2018 12:13 / Культура Работы Александра Исачёва представлены в Национальном центре современных искусств
09.04.2018 07:18 / Культура ALEKSEEV рассказал в "Главном эфире" о финальной стадии подготовки к "Евровидению"
08.04.2018 21:21 / Культура Интервью с представителем Беларуси на "Евровидении-2018" ALEKSEEV
08.04.2018 15:10 / Культура На сайте Белтелерадиокомпании прошла онлайн-конференция с представителем Беларуси на "Евровидении-2018"
08.04.2018 09:27 / Культура ALEKSEEV сегодня станет гостем онлайн-конференции Белтелерадиокомпании
07.04.2018 15:17 / Культура Представитель Беларуси на конкурсе "Евровидение-2018" станет гостем онлайн-конференции 8 апреля
06.04.2018 21:33 / Культура Национальный концертный оркестр Беларуси дал несколько концертов в Хойниках
06.04.2018 08:08 / Культура Минск готовится к мировой премьере шоу Сергея Лазарева
05.04.2018 15:24 / Культура Художественный музей Беларуси восстановил выставочный проект Ивана Айвазовского
04.04.2018 21:16 / Культура Большой театр Беларуси приступил к постановке "Петрушки" Стравинского
04.04.2018 09:09 / Культура Элина Быстрицкая празднует 90-летие
04.04.2018 07:11 / Культура Белорусским опытом по сохранению историко-культурного наследия заинтересовался Оман
03.04.2018 21:30 / Культура Андрис Лиепа приступил к репетиции балета "Петрушка" в Большом
03.04.2018 15:25 / Культура Столичный музей имени Янки Купалы предлагает новый интерактивный формат экскурсий