Белорусский художник собрал коллекцию винтажных вещей

10 Января 2018 15:28

Сразу несколько коллекций винтажных вещей - в том числе уникальную подборку ножниц - собрал председатель Белорусского союза дизайнеров. Дмитрий Сурский коллекционирует вещи разного назначения более 30 лет. За это время он собрал почти две сотни ножниц. У дизайнера есть также коллекция детских стульев и белорусского плаката. Надежда Сербиненко заглянула в шкаф с любопытными находками.

Дмитрий Сурский - белорусский художник, знаменитый плакатист - начал собирать интересные с точки зрения эстетики и исторической важности вещи еще в студенчестве. Сегодня председатель Белорусского союза дизайнеров с удовольствием демонстрирует сразу несколько своих коллекций. В том числе стульев. Детских.

Тут же коллекционер открывает саквояж, доверху заполненный ножницами! Разных форм, размеров, назначений. И у каждой пары есть своя история.

Для чего предназначен тот или другой экземпляр ножниц, иногда сразу и не догадаешься.

Дмитрий Сурский собирает не только ножницы. Белорусские плакаты, эмалированную посуду, винтажные изделия из черного бакелита также увлекают дизайнера. В мыслях даже создать музей.

Дмитрий Сурский получил приглашение выставить коллекцию ножниц в Несвижском дворце. Там ознакомиться с коллекцией можно будет более детально.